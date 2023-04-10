Чавушоглу: Эрдоган не планирует посещать Россию до выборов в мае

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию до президентских выборов в республике 14 мая не планируется. Также не ожидается визита в Турцию российского президента Владимира Путина, добавил министр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amr Nabil / AP Фото: Amr Nabil / AP

«В данный момент не планируются ни визит Эрдогана в РФ, ни визит Путина в Турцию, но лидеры проводят интенсивные телефонные переговоры»,— сказал Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала A Haber.

Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что Владимир Путин может прибыть с визитом в Турцию для участия в загрузке ядерного топлива на АЭС «Аккую» 27 апреля. При этом он допустил, что российский лидер примет участие в онлайн-формате. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже сообщил, что точных решений относительно поездки Владимира Путина не принималось.

Лусине Баласян