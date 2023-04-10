Четверых военных из Свердловской области и ХМАО вернули из украинского плена

Троих военных из Свердловской области и одного из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) удалось вернуть из украинского плена. Об этом в telegram-канале сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. Речь идет о военнослужащих из Карпинска, Краснотурьинска, Ханты-Мансийска и Екатеринбурга.

Сегодня Минобороны РФ сообщило о возвращении 106 российских военнослужащих, которым в украинском плену грозила смертельная опасность. Киев сообщил, что в результате переговоров российская сторона вернула 100 украинских военных.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявляла об угрозе срыва обмена пленными с Украиной из-за позиции киевских властей.

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