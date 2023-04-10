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Коммерсантъ FM
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В американском Луисвилле произошла стрельба в здании банка

В центре американского города Луисвилль штата Кентукки неизвестный открыл стрельбу. Местная полиция сообщила в Twitter о «многочисленных пострадавших», их число не называется. Полиция призвала жителей избегать района нападения.

Фото с места просшествия

Фото с места просшествия

Фото: Luke Sharrett / Getty Images

Фото с места просшествия

Фото: Luke Sharrett / Getty Images

ФБР заявило, что к делу привлечены сотрудники спецслужбы. Reuters передает, что инцидент произошел в здании старого национального банка. Очевидцы рассказали, что слышали звуки стрельбы внутри банка, сообщает Associated Press. На место происшествия выехал губернатор штата Энди Бешир.

Лусине Баласян

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