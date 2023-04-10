Терминалы требуют средств

Банки попросили 40 млрд руб. на замену платежных терминалов. Крупнейший поставщик — французская компания Ingenico — ушла из России, а с недавних пор прекратила техобслуживание оборудования. При этом производитель занимал до половины местного рынка. Теперь Ассоциация банков России просит Минпромторг субсидировать покупку новых устройств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь может идти о закупке как российской, так и зарубежной техники, говорит вице-президент АБР Алексей Войлуков: «Парк POS-терминалов достаточно большой — под 4 млн. Компания занимала порядка 50% рынка, это основной поставщик терминалов — нужно замещать. Отечественные производители у нас есть. Пока у них были, может быть, не лучшие решения, но за один день произвести хорошие было нельзя с учетом конкуренции, которая была раньше.

Но при поддержке это вполне возможно. Плюс это могут быть производители из дружественных стран, из того же Китая. У их оборудования своя специфика, там есть вещи, не совсем удобные и привычные для нас — банков, граждан, ритейла. Их нужно дорабатывать.

Мы обозначили объемы, которые требуется заместить в связи с уходом этого производителя. Это может быть решено через кредитование, где субсидируется ставка для производителей или импортеров техники из дружественных стран. Это могут быть дотации на покупку данных терминалов финансовым учреждениям или ритейлу, поскольку он тоже закупает напрямую, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на пустом месте. Чтобы затраты не переложились в стоимость товара, который мы покупаем, и, соответственно, на всех граждан».

В Минпромторге заявили, что замещение терминалов обсуждается со всеми заинтересованными игроками. А в ЦБ отметили, что в части оборудования российские альтернативы есть не всегда. При этом, если терминалы не будут обновляться, в теории это грозит проблемами с безопасностью, говорит председатель совета ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов:

«Остановка поддержки означает, во-первых, прекращение обновлений программного обеспечения, во-вторых, прекращение технической поддержки. Потому что терминал — это, по сути, маленький компьютер, у которого есть железо, софт, за всем этим нужно следить. Устройство довольно надежное, и я думаю, что они еще долго проработают. К тому же по каким-то позициям их смогут поддерживать местные умельцы.

Если мы предположим, что вдруг обнаружится какая-то критическая уязвимость, которую во всем мире исправляют, а у нас нет, то это будет трагедия. Но такой сценарий маловероятен. При этом другие производители терминалов есть.

Опыт банкоматной истории показывает, что у нас достаточно успешно начинают собирать банкоматы из китайских комплектующих.

Скорее всего, с терминалами тоже проблем не будет, поскольку это не очень сложное устройство. Основная трудность в том, что оборудование является критическим, потому что через него проходят платежные данные, и в этом смысле он должен быть жестко сертифицирован на защиту информации теми же платежными системами, банками, независимыми аудиторами и так далее. Я думаю, что эта проблем решается».

Компания Ingenico работала в России с 2007 года. В международном холдинге говорили, что еще прошлым летом продали все активы в стране другому владельцу.

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Илья Сизов