Путин поручил правительству сократить разрыв в доходах жителей Крыма от средних по России

Президент России Владимир Путин по итогам совещания по развитию Крыма, которое прошло 17 марта, поручил правительству и властям полуострова поэтапно сократить разрыв в доходах жителей региона от средних по стране.

Глава государства также поручил направить на развитие туристической инфраструктуры Крыма средства от уплаты добровольных взносов, которые уплачиваются при уходе иностранных компаний из России.

Как говорится в сообщении на сайте Кремля, правительство должно предоставить доклад о выполнении поручений до 1 сентября 2023 года, далее — один раз в полгода.

На совещании 17 марта Владимир Путин сказал, что разрыв в доходах — «это болезненно для крымчан и севастопольцев». Тогда глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил перенаправить доходы от продажи иностранных активов в России на развитие туристической отрасли Крыма и Севастополя.

Лусине Баласян