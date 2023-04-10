В Екатеринбурге суд отправил в колонию особого режима организаторов АУЕ в ИК-52

Свердловский областной суд огласил приговор Александру Красиеву (Тито) и Алексею Колбасову, которые организовали в исправительной колонии №52 ячейку экстремистского и запрещенного в РФ движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Как сообщила пресс-служба суда, Александру Красиеву назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, Алексею Колбасову — в виде шести лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Красиев (слева) и Алексей Колбасов (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Красиев (слева) и Алексей Колбасов (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным следствия, Александр Красиев ранее был осужден за совершение ряда имущественных преступлений. В 2021 году, находясь в колонии, он организовал АУЕ и занял высшее положение в преступной иерархии. В его ячейку вошли несколько заключенных, в том числе Алексей Колбасов. Тито считался «положенцем», управляющим местным криминалитетом от имени воров в законе. Согласно обвинительному заключению, он управлял криминальным контингентом в колонии с помощью телефона и писем, распространял среди осужденных ценности преступной субкультуры, назначал «смотрящих» за отрядами, формировал общую кассу («общак»). Алексей Колбасов, по версии следствия, был «смотрящим», который следит за порядком во время отсутствия Тито.

Александра Красиева и Алексея Колбасова в зависимости от роли каждого признали виновными по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности организации, осуществляющей экстремистскую деятельность), ст. 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья осужденного, из мести за оказанное им содействие администрации учреждения, организованной группой).

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Урал» «Она не преступная, просто иерархия»

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