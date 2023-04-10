«Конкорд» подтвердил, что свердловчанам рассылают письма с предложением вступить в ЧВК «Вагнер»

Письма, поступающие в почтовые ящики жителей Свердловской области о предложении вступить в ЧВК «Вагнер», являются подлинными. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Конкорд» (принадлежит Евгению Пригожину).

Напомним, жителям Первоуральска и Арамили начали поступать письма от ЧВК «Вагнер». В них указано, что на службу в частную военную компанию берут мужчин от 21 года до 60 лет. Наличие срочной службы для этого необязательно. Желающим предлагают оклад от 240 тыс. руб. и «хорошие премии за результаты». Бойцам гарантируют страхование жизни и здоровья.

Ранее в Екатеринбурге в «СК Альфа» на ул. Розы Люксембург, 34 открылся центр набора бойцов ЧВК «Вагнер».

Полина Хабарова

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