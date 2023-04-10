Жители Свердловской области начали получать письма с предложением вступить в ЧВК «Вагнер»

В нескольких городах Свердловской области местные жители начали находить в почтовых ящиках письма с предложением вступить в ЧВК «Вагнер». Об этом Ura.ru сообщили читатели из Первоуральска, а It’s my city – из Арамили.

В письмах указано, что на службу в частную военную компанию берут мужчин от 21 года до 60 лет. Наличие срочной службы для этого необязательно. Желающим предлагают оклад от 240 тыс. руб. и «хорошие премии за результаты». Бойцам гарантируют страхование жизни и здоровья.

«Ъ-Урал» направил запрос в пресс-службу компании «Конкорд» с просьбой прокомментировать информацию о письмах.

Ранее в Свердловской области открылись центры набора бойцов ЧВК «Вагнер» в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, а также мобильные пункты по набору добровольцев в Карпинске, Качканаре, Серове, Алапаевске, Реже и Покровском.

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