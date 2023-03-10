ЧВК «Вагнер» открыла центр набора бойцов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в «СК Альфа» на ул. Розы Люксембург, 34 открылся центр набора бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в сообществе частной военной компании во «ВКонтакте».

«В центре предоставляется вся необходимая информация для вступления в ряды ЧВК. Будущим защитникам Родины будет необходимо пройти тесты на физическую подготовку»,– отметили в ЧВК «Вагнер».

Напомним, в ноябре 2022 года в Санкт-Петербурге открылся «ЧВК Вагнер Центр», который занимает 12 этажей в большой башне БЦ «Морская столица». В начале 2023 года там открылся молодежный клуб «Вагнеренок».

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