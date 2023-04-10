В Екатеринбурге полиция намерена следить за вышедшим на свободу «маньяком-электриком»

Сотрудники ГУ МВД по Свердловской области оформляют документы для рассмотрения вопроса постановки на профилактических учет вышедшего на свободу маньяка Егора Хабарова, убивавшего жертв с помощью электричества. Решение полиции опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Напомним, в конце марта стало известно, что в Екатеринбурге на свободу вышел маньяк-убийца. После выхода на свободу Егор Хабаров устроился охранником в одном из торговых центров Екатеринбурга, где его опознал бывший сотрудник МВД. После небольшого скандала маньяка уволили.

Егора Хабарова задержали в 2009 году, когда на обочине Режевского тракта женщина обнаружила обугленное тело. Погибшим оказался студент четвертого курса Уральского финансово-юридического института. Его опознали только по зубам. Позже выяснилось, что 30-летний электрик Новоберезовской ТЭЦ Егор Хабаров заманил жертву в подземный гараж под предлогом продажи компьютерных запчастей.

Егор Хабаров был признан невменяемым — по решению суда, его поместили в стационар. В 2012 году электрика судили за еще одно убийство, совершенное летом 2008 года. Тогда Егор Хабаров якобы заживо сжег в салоне автомобиля 27-летнего компьютерщика.

Диана Сунагатуллина

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