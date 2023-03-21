В Екатеринбурге на свободу вышел маньяк-убийца

В Екатеринбурге маньяк-убийца Егор Хабаров, известный тем, что казнил своих жертв с помощью электричества, вышел на свободу после лечения в психиатрической больнице, сообщил e1.ru. После выхода на свободу Егор Хабаров устроился охранником в торговый центр «Апельсин», где его опознал бывший сотрудник полиции. После небольшого скандала маньяка уволили.

По данным Свердловского областного суда, Егор Хабаров обвинялся в убийстве, грабеже и разбое (ч.1. ст.105, ч.1 ст. 161 и ч.3 ст. 162 УК РФ). Кировский райсуд Екатеринбурга в 2012 году применил к нему принудительные меры медицинского характера.

Егора Хабарова задержали в 2009 году, когда на обочине Режевского тракта женщина обнаружила обугленное тело. Погибшим оказался студент четвертого курса Уральского финансово-юридического института. Его опознали только по зубам. Позже выяснилось, что 30-летний электрик Новоберезовской ТЭЦ Егор Хабаров заманил жертву в подземный гараж под предлогом продажи компьютерных запчастей.

Егор Хабаров был признан невменяемым — по решению суда, его поместили в стационар. Как уточняет издание, в 2012 году электрика судили за еще одно убийство, совершенное летом 2008 года. Тогда Егор Хабаров якобы заживо сжег в салоне автомобиля 27-летнего компьютерщика.

Ранее в Екатеринбурге был осужден маньяк Дмитрий Баласов, нападения которого происходили на протяжении 20 лет. Свердловский областной суд приговорил его к пожизненному лишению свободы, признав виновным в серии изнасилований и грабежей. Из 12 потерпевших одну девушку он убил. Вину подсудимый признал лишь в части изнасилований, не согласившись с инкриминируемым ему убийством.

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Диана Сунагатуллина