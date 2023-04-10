Глава Ленобласти Дрозденко за год заработал 5,5 млн рублей, что втрое меньше его супруги

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко раскрыл сведения о своих доходах за 2022 год. Из данных следует, что он заработал в три раза меньше, чем его супруга, сообщили 10 апреля в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правления благотворительного фонда «Место под солнцем» Ирина Дрозденко во время интервью.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель правления благотворительного фонда «Место под солнцем» Ирина Дрозденко во время интервью.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Дрозденко отметил, что сведения о доходах, расходах и имуществе подали все чиновники областной администрации. Представленные сведения проверит управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Доходы губернатора достигли 5,47 млн руб., в то время как его супруги – 14,9 млн руб. Состав имущества в сравнении с прошлым годом не изменился.

Напомним, что президент России Владимир Путин 6 февраля подписал федеральный закон о публикации деклараций без персональных данных. Парламентарии продолжат сдавать декларации о доходах, расходах и имуществе, однако они будут публиковаться без персональных данных.

Подробнее — в материале «Ъ» «Декларации ищут путь к читателю».

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