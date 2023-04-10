Суд огласит приговор «казанскому стрелку» Галявиеву 13 апреля

В Верховном суде Татарстана сегодня, 10 апреля, закончились прения сторон по делу Ильназа Галявиева, обвиняемого в расстреле казанской гимназии №175.

Судья Айрат Миннуллин удалился в совещательную комнату для вынесения приговор. Судья сообщил, что зачитает приговор 13 апреля в 10:00.

Напомним, нападение на гимназию произошло 11 мая 2021 года. Галявиев обвиняется в убийстве девяти человек — двух учителей и семи восьмиклассников и причинении тяжкого вреда здоровью 139 лицам. Всего потерпевшими по делу признаны 667 человек. Кроме того, мэрия Казани потребовала возместить материальный ущерб зданию школы, оцененный более чем в 1,4 млн руб. Галявиев в суде свою вину признал.

Напомним, 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев вооружился охотничьим ружьем и устроил стрельбу в гимназии №175. Он также привел в действие самодельное взрывное устройство. В результате погибли девять человек. в том числе семеро восьмиклассников и двое учителей. Потерпевшими по делу признаны 667 человек, 139 из них получили ранения и травмы. На суде Ильназ Галявиев полностью признал вину.

Гособвинение запросило для него пожизненное заключение с пребыванием первых пяти лет в тюрьме и поддержало иски потерепевших, сумма которых достигла 120,5 млн руб. Сам Галявиев просит «убрать из запрошенного приговора пять лет тюрьмы». В последнем слове он заявил, что в колонии планирует написать книгу, за счет которой «закрыть иски» потерпевших. Защита настаивает на его принудительном лечении, поскольку первая психиатрическая экспертиза признала у Галявиева параноидную шизофрению.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"