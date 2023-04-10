Адвокат Галявиева просит назначить обвиняемому в расстреле гимназии принудительное лечение

Адвокат обвиняемого в расстреле гимназии Ильназа Галявиева Руслан Нуриахметов попросил освободить своего подзащитного от уголовной ответственности.

«Подлежит освобождению от уголовной ответственности с применением к нему принудительных мер медицинского характера»,— сказал адвокат в прениях.

Господин Нуриахметов напомнил, что первая психиатрическая экспертиза признала Галявиева страдающим параноидной шизофренией, что «мешало ему осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий». Вторая экспертиза показала, что у подсудимого шизоидное расстройство личности, однако он может руководить своими действиями.

«Прошу руководствоваться первичной психиатрической экспертизой»,— сказал адвокат, не исключив, что нужна повторная экспертиза.

Руслан Нуриахметов напомнил, что Галявиев заявлял, что считает себя богом, который «пришел в этот мир в облике человека для того, чтобы избавиться от всех живых существ во вселенной».

«Полагаю, что психически здоровому человеку такие мысли в голову прийти не могут»,— указал адвокат.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"