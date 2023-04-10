В 1 квартале 2023 года клиенты РНКБ оформили 25 тысяч виртуальных карт

С начала 2023 года клиенты банка оформили более 25 тысяч виртуальных карт. Этот показатель увеличился более чем на 15% по сравнению с 1 кварталом 2022 года. Открыть виртуальную карту можно самостоятельно без визита в офис с помощью мобильного приложения РНКБ 24/7.

Такие карты обладают всеми возможностями и преимуществами обычной банковской карты при отсутствии физического носителя (пластика). У виртуальных карт есть банковский счет, реквизиты и денежные средства на остатке, которые позволяют быстро и безопасно оплачивать покупки в интернете, а также совершать переводы на другие карты и счета, оплачивать коммунальные услуги и пр. Карту также можно добавить в платежное приложение Mir Pay и рассчитываться ею при помощи смартфона в обычных магазинах.

- Мы отмечаем постоянный рост количества покупок в интернете при помощи виртуальных карт, при этом объемы платежей также увеличиваются, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – На сегодняшний день ежемесячный оборот по виртуальным картам РНКБ составляет в среднем 250 млн рублей. Интересно, что клиенты, которые регулярно пользуются такими картами, лучше остальных знают правила финансовой безопасности, в том числе используют реквизиты карт только на проверенных сайтах и не озвучивают их посторонним.

Кроме того, в конце прошлого года РНКБ обеспечил возможность снимать наличные с виртуальной карты или пополнять ее в банкоматах при помощи смартфона с установленным на нем приложением Mir Pay.

Для этого необходимо назначить для нее пин-код в разделе "Действия" в мобильном приложении банка. После назначения пин-кода достаточно поднести смартфон с приложением Mir Pay, где зарегистрирована виртуальная карта, к NFC-модулю на банкомате, который позволяет использовать карты бесконтактно. После того, как карта будет распознана устройством, можно снять наличные привычным способом.

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РНКБ Банк (ПАО). rncb.ru