Внутренние контейнерные перевозки на СвЖД выросли на 14%

На Свердловской железной дороге (СвЖД) в январе-марте 2023 года во внутрироссийском сообщении отправлено 62,7 тыс. контейнеров ДФЭ, что на 13,9% выше показателей аналогичного периода 2022 года, сообщила пресс-служба СвЖД. Перевозки груженых контейнеров составили 29,7 тыс. ДФЭ (+16,2%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во всех видах сообщения было перевезено 110 тыс. порожних и груженых контейнеров ДФЭ. Число груженых контейнеров составило 76,4 тыс. ДФЭ — перевезено 1,4 млн тонн грузов. Положительную динамику показали:

нефть и нефтепродукты — 8 тыс. ДФЭ (+23% к январю – марту 2022 года)

черные металлы — 5,1 тыс. (рост в 1,3 раза)

химические и минеральные удобрения — 2,8 тыс. (рост в 75 раз)

огнеупоры — 1,8 тыс. (+9,4%)

зерно — 1,4 тыс. (рост в 7 раз)

автомобили и комплектующие — 1,3 (рост в 15 раз)

промышленные товары народного потребления — 532 (+17,2%)

Свердловская железная дорога работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Напомним, погрузка на СвЖД в марте снизилась на 5,2% и составила 12,1 млн тонн. Ранее сообщалось, что СвЖД разработала семь новых ускоренных маршрутов для грузоотправителей. Общее количество таких маршрутов достигло 224.

Диана Сунагатуллина

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