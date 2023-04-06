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Погрузка на СвЖД в марте снизилась на 5,2%

Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в марте 2023 года составила 12,1 млн тонн, что на 5,2% ниже показателей за аналогичный период 2022 года, сообщила пресс-служба СвЖД. Грузооборот за март вырос на 3,1% до 19,5 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — до 24,3 млрд тонно-км (+1,1%).

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

В целом с начала года на СвЖД погрузили 33,8 млн тонн грузов, что на 7,9% ниже показателей января-марта 2022 года. В частности, по железной дороге отправлено:

  • нефти и нефтепродуктов — 9,8 млн тонн (-5,1% к январю-марту 2022 года)
  • строительных грузов — 8 млн тонн (+20,4%)
  • химических и минеральных удобрений — 2,9 млн тонн (-28,2%)
  • руды железной и марганцевой — 2,8 млн тонн (-11,8%)
  • руды цветной и серного сырья — 1,2 млн тонн (-14%)
  • промышленного сырья и формовочных материалов — 1,2 млн тонн (-55,1%)

Грузооборот по итогам января-марта составил 56,6 млрд тарифных тонно-км (+6,6%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 70,4 млрд тонно-км (+3,9 %).

Свердловская железная дорога работает на территории Свердловской, Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Ранее сообщалось, что СвЖД разработала семь новых ускоренных маршрутов для грузоотправителей. Общее количество таких маршрутов достигло 224.

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Диана Сунагатуллина

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