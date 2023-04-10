«Ростову» поделили очки

Очередной тур чемпионата России завершился матчем «Оренбурга» с «Ростовом», в котором была зафиксирована ничья — 2:2. Ростовчане, потеряв два очка, теперь отстают от лидирующего «Зенита» на девять баллов и по-прежнему на три опережают замыкающий тройку «Спартак».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами «Оренбург» (Оренбург) и «Ростов» (Ростов-на-Дону)

Фото: ФК «Оренбург» Матч между командами «Оренбург» (Оренбург) и «Ростов» (Ростов-на-Дону)

Фото: ФК «Оренбург»

Выезд в Оренбург, где дополнительные проблемы гостям создает искусственное поле, практически для всех клубов премьер-лиги стали очень сложным испытанием, которое редко кому удавалось выдержать. Только «Крылья Советов» сумели выиграть здесь еще на старте чемпионата, а ЦСКА добыл ничью.

По числу домашних побед (восемь) «Оренбург» уступал лишь «Зениту» (десять). Так что даже занимающий второе место «Ростов» не считался в этом матче фаворитом.

К тому же южане приехали на Урал без своего капитана и стержневого футболиста Данила Глебова, отбывавшего дисквалификацию за удаление в прошлом туре.

Один из лидеров премьер-лиги тоже столкнулся в Оренбурге с большими трудностями, которые довольно быстро обернулись крупными неприятностями. Уже через четверть часа гости проигрывали — 0:1. В том эпизоде у хозяев сначала мог отличиться Александр Эктов, который немного замешкался и решил сделать передачу, а потом — Юрий Ковалев, чей удар отразил находившийся на линии ворот защитник ростовчан Александр Сильянов. В итоге же мяч отскочил к Брайану Мансилье, и тот красиво вогнал его под перекладину с далеко не самой удобной позиции. А потом Эктов после стенки с Мансильей хлестко пробил в створ, и голкипер Сергей Песьяков дал шанс Владимиру Обухову сыграть на добивании.

Так «Оренбург» повел 2:0 и продолжал терзать соперника ураганными атаками. Недавно в таком же стиле подопечные чешского специалиста Марцела Лички раскатали у себя дома главного конкурента «Ростова» — «Спартак». Команда Валерия Карпина в первом тайме отметилась лишь одним опасным ударом в исполнении Алексея Миронова.

Сразу после перерыва гости имели совсем хороший момент, когда Хорен Байрамян бил головой с близкой дистанции, но Николай Сысуев действовал безупречно.

Ростовчане вообще заметно прибавили во второй половине и владели преимуществом, а забил опять «Оренбург» после розыгрыша углового.

Правда, арбитр Роман Сафьян с подсказки VAR отменил гол Ренато Гойковича, и «Ростов» все же ушел от поражения. В концовке нападающий Егор Голенков замкнул прострел Ивана Комарова, а за несколько минут до финального свистка навыки форварда проявил и центральный защитник Максим Осипенко, уложивший мяч в угол из достаточно трудного положения.

Тем не менее «Ростов» оставил в Оренбурге важные два очка. Сейчас в активе желто-синих 45 баллов, и отставание от «Зенита», с которым они встретятся в следующем туре, выросло до девяти баллов. Да и от «Спартака» ростовчане не оторвались.

Александр Ильин