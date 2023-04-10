Врио губернатора Омской области поручил создать министерство по делам молодежи

Первым решением врио омского губернатора Виталия Хоценко, вносящим изменение в структуру правительства региона, стало предстоящее создание министерства по делам молодежи. Соответствующее поручения он дал 10 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ Фото: Владимир Петровский, Коммерсантъ

«До осени новое ведомство должно подготовить предложения, как сделать жизнь в Омской области по настоящему привлекательной для наших ребят и девчат»,– сообщил господин Хоценко в своем Telegram-канале.

В настоящее время молодежная политика в регионе находится в ведении министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта. В его составе работает соответствующее управление.

Как писал «Ъ-Сибирь», Виталий Хоценко был назначен врио губернатора 29 марта 2023 года после досрочной отставки Александра Буркова. 10 апреля он сообщил о своих первых кадровых решениях. В частности, заместителем председателя областного правительства, министром образования был утвержден Иван Кротт.

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Валерий Лавский