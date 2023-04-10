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Коммерсантъ FM
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Выборы мэра Тынды выиграл самовыдвиженец из «Единой России»

Мэром Тынды (Амурская область) на прошедших в воскресенье, 9 апреля, выборах избран самовыдвиженец, член партии «Единая Россия» Сергей Гуляев. Он набрал 53,99% голосов избирателей (2 821 человек) при явке 20,87% (5 225 горожан), сообщили «Ъ» в теризбиркоме.

По словам председателя комиссии Ирины Шакировой, жалоб не поступало ни в ходе голосования, ни при подсчете голосов. На втором месте — кандидат от ЛДПР Юрий Шаталов (17,93%), на третьем — представитель КПРФ Игорь Магарламов (16,15%). Четвертым стал самовыдвиженец Юрий Новак (6,32%). В последний момент из бюллетеней пришлось вычеркивать кандидата Степана Гуриценко — его выдвинула СРЗП, однако избиркому стало известно, что кандидат также является членом «Единой России». Сам Степан Гуриценко отрицал этот факт и утверждал, что давно вышел из ЕР. По решению суда его лишили статуса зарегистрированного кандидата.

Выборы в Тынде проводились в связи с досрочным увольнением бывшего мэра Марины Михайловой. Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и с декабря 2022 года находится в СИЗО. Уголовное дело связано с неоконченным ремонтом улицы Красная Пресня. По данным органов, в декабре 2021 года Марина Михайлова приняла и оплатила в рамках контракта материалы стоимостью более 130 млн руб. Но работы на эту сумму выполнены не были, а материал отсутствовал.

Новому мэру Тынды Сергею Гуляеву 43 года. Трудовую деятельность он начинал в вагонном депо станции Тында. Работал он ранее и в администрации города. При мэре Марке Шульце он возглавлял комитет по делам молодежи, а с 2013 по 2018 год работал в должности первого заместителя мэра Евгения Черенкова. С приходом Марины Михайловой он покинул Тынду, работал в администрации Новосибирского района Новосибирской области, а затем вплоть до февраля 2023 года занимал должность первого замглавы администрации Ногликов (Сахалин). Далее вернулся в Тынду, где с 15 февраля работал первым заместителем мэра.

Анна Яшина, Благовещенск

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