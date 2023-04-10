В Госдуме предложили смягчить наказание за отсутствие документов на автомобиль

Депутаты Госдумы от ЛДПР направили в правительство законопроект, смягчающий наказание за отсутствие при себе у водителя регистрационных документов на автомобиль. Документ опубликовал замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Если документы на транспортное средство остались дома или где-то еще — это никак не сказывается на безопасности дорожного движения. Значит, и задержания автомобиля происходить не должно. Исключение: если авто числится в угоне и на него нет документов, либо нет бумаг (отметок в них), требуемых законодательством Таможенного союза»,— написал Ярослав Нилов.

В пояснительных материалах к законопроекту указывается, что отсутствие у водителя при себе документов на автомобиль никак не влияет на безопасность дорожного движения. Однако отправка транспортного средства на спецстоянку может привести к дополнительным сложностям не только для владельца автомобиля, но и для сотрудников ГИБДД.