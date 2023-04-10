YouTube перестал предупреждать о начале рекламы

Видеосервис YouTube начал показывать рекламу без предупреждения — до этого перед показом рекламы демонстрировался отсчет от пяти до одного. В компании ответили, что уже разбираются с проблемой.

Во время отсчета перед рекламой у пользователей есть возможность пропустить какую-то часть рекламного ролика перед просмотром видео. Сейчас же реклама начинается без предупреждения. Наиболее часто с проблемой сталкиваются владельцы телевизоров с приложением YouTube, но она появляется также и в web-версии, а также на мобильных устройствах и консолях. YouTube с 6 апреля убрал всплывающие во время видео рекламные баннеры в версии для компьютеров. Подобные баннеры появлялись снизу видео поверх изображения — ранее от этой рекламной модели уже отказались в мобильных версиях.

Евгений Федуненко