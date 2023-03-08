YouTube отключит всплывающую рекламу в видео в браузерах на ПК

Видеосервис YouTube с 6 апреля уберет всплывающие во время видео рекламные баннеры в версии для компьютеров. Ранее от этой рекламной модели уже отказались в мобильных версиях. Подобные баннеры появлялись снизу видео поверх изображения.

Технология признана устаревшей и отвлекающей пользователей от просмотра контента. В YouTube утверждают, что эффект на авторов будет ограниченным, так как реклама будет показываться в других форматах. В марте 2022 года YouTube запретил рекламу для российских пользователей, а также полностью приостановил для россиян все функции монетизации, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и мерч.

Евгений Федуненко