Иртышское пароходство потребовало с «Северной звезды» холдинга AEON 423,8 млн рублей

В арбитражный суд Омской области поступило заявление ПАО «Иртышское пароходство» о взыскании около 423,8 млн руб. с таймырского ООО «Северная звезда» (входит в холдинг AEON). Дата рассмотрения иска еще не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

В конце 2022 года к компании также был подан иск от кузбасского ООО «Перспективные технологии» о взыскании 145,2 млн руб. задолженности. В настоящее время решение суда по этому спору пока не принято.

«Северная звезда» реализует проект создания промышленного кластера на Сырадасайском угольном месторождении, ресурсы которого оцениваются в 5 млрд тонн. Проект включает создание угольного разреза мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год на втором, строительство обогатительной фабрики и создание морского порта «Енисей», электростанции, аэродрома и т.д. Ранее сообщалось, что инвестиции в проект составят 45 млрд руб. В марте председатель совета директоров компании Олег Демченко сообщил, что «Северная звезда» скорректирует сроки реализации и объем инвестиций в проект.

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Оксана Павлова