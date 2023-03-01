«Северная звезда» скорректирует сроки и инвестиции в промышленный кластер на Таймыре

Компания «Северная звезда» (входит в холдинг AEON) скорректирует сроки реализации и объем инвестиций в проект создания промышленного кластера на Сырадасайском угольном месторождении.

«Сумма, думаю, даже уменьшится, существенно поменяется и сама экономика проекта: рынки меняются, оборудование меняется, схема транспортировки - раньше мы думали, что будем делать перевалку сырья в портах Европы, а теперь они закрыты. Так что сейчас нужно скорее подстраиваться под новую экономическую ситуацию», - сказал председатель совета директоров компании Олег Демченко (цитата по «Интерфакс»).

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в проект создания каменноугольного кластера на базе Сырадасайского месторождения составит 35 млрд руб., позднее сообщалось про 45 млрд руб. до 2025 года. Ресурсы месторождения оцениваются в 5 млрд тонн. Проект включает создание угольного разреза мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год на втором, строительство обогатительной фабрики и создание необходимой инфраструктуры, в том числе морского порта «Енисей», автодороги, вахтового поселка, электростанции, аэродрома и других объектов. В декабре 2021 года компания сообщила о начале работ по строительству обогатительной фабрики на месторождении.

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Оксана Павлова