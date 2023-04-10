«Корпорация АГ» консолидировала 100% в сибирских компаниях Natura Siberica

Единственным владельцем зарегистрированных в Кызыле и Новосибирске компаний группы Natura Siberica – ООО «Северная косметика» и ООО «Сибирский вертолет» – стало московское АО «Корпорация АГ». Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 5 и 7 апреля соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным «СПАРК-Интерфакс», с конца декабря 2022 года 50% в «Северной косметике» и 60% в «Сибирском вертолете» в равных долях владели трое детей умершего в январе 2021 года основателя Natura Siberica Андрея Трубникова – Екатерина, Дмитрий и Елизавета Трубниковы. Оставшиеся пакеты акций этих компаний (50% и 40% соответственно) принадлежали бывшей жене бизнесмена Ирине Трубниковой, с апреля 2021 года они находились в доверительном управлении «Корпорации АГ».

Natura Siberica была основана в 2008 году Андреем Трубниковым, он также развивал бренды «Рецепты бабушки Агафьи» и Planeta Organica. После его смерти в компании произошел корпоративный конфликт: за нее боролись дети и три бывшие жены господина Трубникова. В январе «Корпорация АГ» также стала единственным владельцем в двух других компаниях Natura Siberica – ООО «Вкусные продукты Агафьи» и ООО «Натура Сиберика».

Дарья Решетникова