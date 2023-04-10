В Норильске будут судить женщину, которая похитила 1,3 млн рублей у мужчин через сервисы знакомств

Полиция Норильска завершила расследование уголовного дела в отношении 40-летней жительницы Владивостока, которая выманивала у мужчин деньги с использованием сервисов знакомств. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным ведомства, женщина создавала многочисленные аккаунты для знакомств с мужчинами из разных городов. В процессе переписки она рассказывала, что очень хотела бы приехать к ним на что ей нужны деньги. В полиции рассказали, что мужчины охотно оказывали новой подруге посильную финансовую помощь, переводя разные суммы. Потерпевшими по делу признаны полтора десятка мужчин из Норильска, Москвы, Усть-Илимска, Белгорода, Комсомольска-На-Амуре, Ямало-Ненецкого автономного округа, Пермского и Краснодарского края и других городов.

Больше всех обвиняемой перечислил житель Владивостока: за шесть дней совершил 22 денежных перевода на сумму более 496 тыс. руб., норильчанин в течение месяца перевел ей почти 74 тыс. Общий размер ущерба, доказанного следователями, составил почти 1,3 млн руб.

Жительнице Владивостока предъявили обвинение в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев