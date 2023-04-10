Reuters: в США не исключают, что попавшие в сеть документы были подделаны

Секретные документы США, попавшие в соцсети, могли быть подделаны, сообщили два источника Reuters в администрации Джо Байдена. По их мнению, таким образом кто-то мог попытаться ввести в заблуждение следователей.

Недостоверная информация в них может также содержаться «с целью нанесения ущерба интересам безопасности США», пишет Reuters. По версии агентства, могла быть изменена оценка ситуации на Украине, вероятно, для «минимизации российских потерь». Такую же версию ранее приводили американская пресса. Как отмечает Reuters, неясно почему как минимум один документ содержит секретную информацию, но при этом не содержит соответствующую маркировку.

По информации агентства , чиновники считают, что источником утечки не мог быть кто-либо из союзников, так как документы касаются широкого спектра тем: от Украины и Китая до Ближнего Востока и Китая. Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Майкл Малрой заявил, что сейчас изучается именно возможность публикации информации кем-то из США. По данным одного источника агентства, следователи рассматривают четыре или пять возможных мотивов утечки: от недовольства сотрудника до попытки подрыва интересов нацбезопасности США. Также не исключается, что за утечкой стоят «пророссийские элементы».

Американские СМИ на прошлой неделе обнаружили в соцсетях больше сотни секретных документов. Часть из них касается военной помощи США и союзников Украине и подготовки контрнаступления Киева. Другие содержат информацию в отношении Ближнего Востока и Китая, а также слежки за партнерами. Случившееся называют крупнейшей утечкой секретов со времен Эдварда Сноудена.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ваши карты слиты».

Леонид Уварчев