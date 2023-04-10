Экс-глава Минфина Задорнов прогнозирует глобальный переход на расчеты в нацвалютах через 10 лет

На постсоветском пространстве наиболее активной проходит переход на расчеты в региональных валютах, считает бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов. По его мнению, глобальный переход будет совершен примерно через 10 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Задорнов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Михаил Задорнов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Процесс постепенного развития расчетов в региональных валютах продолжается. И наиболее активно — на постсоветском пространстве. С глобальной точки зрения он будет достаточно долгим. Результаты такого изменения мы увидим на горизонте десяти лет, если рассуждать серьезно»,— сказал господин Задорнов «РИА Новости».

Экс-глава Минфина отмечает, что доллар пока остается главной валютой в международных расчетах. На него приходится около 60% оборота. Господин Задорнов обратил внимание, что преобладание той или иной валюты определяется издержками для покупателей и продавцов: они минимальны при расчетах в свободно конвертируемых евро и долларах. Однако издержки выше при расчетах в неконвертируемых валютах из-за неопределенности.

Центробанк России в феврале создал департамент организации международных расчетов, он занимается вопросами, «которые приобрели особую актуальность в условиях санкций». В их числе — переход на расчеты в нацвалютах на фоне введения ограничений в отношении России.

О перспективах замещения юанем доллара в платежном балансе — в колонке Татьяны Едовиной «Ъ» «Торговать — не инвестировать».

Леонид Уварчев