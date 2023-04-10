Экс-глава Минфина Задорнов прогнозирует глобальный переход на расчеты в нацвалютах через 10 лет

На постсоветском пространстве наиболее активной проходит переход на расчеты в региональных валютах, считает бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов. По его мнению, глобальный переход будет совершен примерно через 10 лет.
Михаил Задорнов
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
«Процесс постепенного развития расчетов в региональных валютах продолжается. И наиболее активно — на постсоветском пространстве. С глобальной точки зрения он будет достаточно долгим. Результаты такого изменения мы увидим на горизонте десяти лет, если рассуждать серьезно»,— сказал господин Задорнов «РИА Новости».
Экс-глава Минфина отмечает, что доллар пока остается главной валютой в международных расчетах. На него приходится около 60% оборота. Господин Задорнов обратил внимание, что преобладание той или иной валюты определяется издержками для покупателей и продавцов: они минимальны при расчетах в свободно конвертируемых евро и долларах. Однако издержки выше при расчетах в неконвертируемых валютах из-за неопределенности.
Центробанк России в феврале создал департамент организации международных расчетов, он занимается вопросами, «которые приобрели особую актуальность в условиях санкций». В их числе — переход на расчеты в нацвалютах на фоне введения ограничений в отношении России.
О перспективах замещения юанем доллара в платежном балансе — в колонке Татьяны Едовиной «Ъ» «Торговать — не инвестировать».