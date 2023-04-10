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Коммерсантъ FM
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Дзюба не пожал Семаку руку после проигрыша «Локомотива» «Зениту»

Нападающий «Локомотива» и бывший футболист «Зенита» Артем Дзюба отказался от рукопожатия с главным тренером петербургской команды Сергеем Семаком после матча между командами. Он объяснил это тем, что не увидел Семака.

Инцидент произошел после проигрыша «Локомотива» «Зениту» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу со счетом 2:1. После матча главный тренер «Зенита» направился к футболисту «Локомотиву», но тот пошел в сторону подтрибунного помещения.

Дзюба сказал журналистам, что «просто не увидел» Семака. «Не видел — ничего страшного. Устал, наверное»,— сказал позднее главный тренер «Зенита» (цитата по «Спорт-экспрессу»).

Артем Дзюба в 2015–2022 годах играл за «Зенит». Вместе с клубом он становился четырехкратным чемпионом России, получил два Кубка и четыре Суперкубка России, был капитаном команды. В феврале 2023 года перешел в «Локомотив». В интервью журналисту Нобелю футболист говорил, что у него нет конфликта с Семаком, но они не разговаривают.

О матче «Зенит»--«Локомотив» — в материале «Ъ» «Лидер отыграл победу».

Леонид Уварчев

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