«Краснодар» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» победили «Пари Нижний Новгород» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Краснодаре встреча завершилась со счетом 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр матча «Краснодар»—«Пари Нижний Новгород»

Фото: ФК «Краснодар» Кадр матча «Краснодар»—«Пари Нижний Новгород»

Фото: ФК «Краснодар»

Голы забили: Кривцов (4, 14), Кордоба (62) — Сулейманов (71, пен.).

В турнирной таблице «Краснодар» с 35 очками находится на 7-м месте. «Пари Нижний Новгород» с 19 очками располагается на 13-й позиции.

В следующем туре «Краснодар» в гостях встретится с «Сочи» 15 апреля. «Пари Нижний Новгород» на выезде сыграет с московским «Динамо» 15 апреля.

Мария Федотова