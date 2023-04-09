В ДТП в Нижнем Тагиле погиб человек

На Южном подъезде к Нижнему Тагилу 9 апреля произошла авария, в результате которой один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Водитель Lada Priora двигался в сторону села Николо-Павловское, начал перестраиваться и создал помеху Renault Logan, ехавший в попутном направлении. После этого водитель Renault выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Spectra.

В аварии пострадали водитель Renault, водитель Кia и его 14-летняя пассажирка. Их доставили в больницу, где впоследствии водитель Кia скончался. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Предполагаемый виновник аварии скрылся, его разыскивают сотрудники ГИБДД.

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