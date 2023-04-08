В Екатеринбурге фура врезалась в восемь автомобилей

На Вторчермете в Екатеринбурге фура заехала во двор дома на улице Селькоровской, 40 и смяла припаркованные автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

По предварительным данным, водитель фуры Volvo двигался по Селькоровской со стороны Окружной в сторону Агрономической, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с Lada Granta, после чего столкнулся с Hyundai Solaris, который выезжал со двора, затем въехал в пять припаркованных автомобилей. Водитель Lada получил сотрясение мозга и ушиб позвоночника, водитель Solaris — черепно-мозговую травму и ушибы лица.

Ранее на улице Амундсена в Екатеринбурге произошла авария с участием легковушки и грузовика. В Госавтоинспекции города рассказали, что водитель Renault врезался в стоявший на светофоре грузовик Fuso Canter. В результате этого скончался пассажир легковушки.

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