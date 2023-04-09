В аэропорту Надыма открыли барельеф Виктора Черномырдина

В аэропорту города Надым в Ямало-Ненецком автономном округе открыли барельеф в честь бывшего председателя правления «Газпрома» Виктора Черномырдина. На мероприятии, приуроченном в 85-летию деятеля, присутствовали губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, сын господина Черномырдина Андрей Черномырдин, а также ветераны газовой промышленности, гражданской авиации и учащиеся газпром-класса.

Барельеф разместили в зале регистрации аэропорта. Там же на первом этаже открыта постоянно действующей экспозиции, где можно узнать об истории города.

В Кедровой роще прошел лыжный забег, приуроченный к 85-летию Виктора Черномырдина. Также в этот день почечные гости города возложили цветы к памятным местам.

Ранее в честь 85-летия Виктора Черномырдина его имя присвоили самолету авиакомпании «Ямал». В марте по указу президента России Владимира Путина его имя было присвоено аэропорту города Надым.

Виктор Черномырдин занимал должность министра газовой промышленности СССР с 1985 по 1989 года, в 1989–1992 годах он был председателем правления «Газпрома». Господин Черномырдин также был премьером России с 1992 по 1998 год и послом России на Украине с 2001 по 2009 год. Умер Виктор Черномырдин в 2010 году в Москве.

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