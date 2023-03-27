Путин присвоил имя Виктора Черномырдина аэропорту Надыма

Аэропорту города Надым в Ямало-Ненецком автономном округе присвоили имя Виктора Черномырдина, бывшего председателя правления «Газпрома». Указ об этом подписал президент России Владимир Путин сегодня, 27 марта. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступил в силу со дня подписания.
Аэропорт Надым
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Виктор Черномырдин занимал должность министра газовой промышленности СССР с 1985 по 1989 года, в 1989–1992 годах он был председателем правления «Газпрома». Господин Черномырдин также был премьером России с 1992 по 1998 год и послом России на Украине с 2001 по 2009 год. Умер Виктор Черномырдин в 2010 году в Москве.
Фотогалерея
Жизнь и карьера Виктора Черномырдина
1 / 15