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Путин присвоил имя Виктора Черномырдина аэропорту Надыма

Аэропорту города Надым в Ямало-Ненецком автономном округе присвоили имя Виктора Черномырдина, бывшего председателя правления «Газпрома». Указ об этом подписал президент России Владимир Путин сегодня, 27 марта. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступил в силу со дня подписания.

Аэропорт Надым

Аэропорт Надым

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Аэропорт Надым

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Виктор Черномырдин занимал должность министра газовой промышленности СССР с 1985 по 1989 года, в 1989–1992 годах он был председателем правления «Газпрома». Господин Черномырдин также был премьером России с 1992 по 1998 год и послом России на Украине с 2001 по 2009 год. Умер Виктор Черномырдин в 2010 году в Москве.

Олеся Павленко

Фотогалерея

Жизнь и карьера Виктора Черномырдина

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«В харизме надо родиться» &lt;br>Виктор Черномырдин родился 9 апреля 1938 года в селе Черный Отрог (ныне Саракташского района Оренбургской области). Он был младшим сыном, кроме него в семье росли еще четыре ребенка. В 19 лет Черномырдин окончил техническое училище и начал работать слесарем на Орском нефтеперерабатывающем заводе имени Чкалова, где впоследствии стал начальником технологической установки

«В харизме надо родиться»
Виктор Черномырдин родился 9 апреля 1938 года в селе Черный Отрог (ныне Саракташского района Оренбургской области). Он был младшим сыном, кроме него в семье росли еще четыре ребенка. В 19 лет Черномырдин окончил техническое училище и начал работать слесарем на Орском нефтеперерабатывающем заводе имени Чкалова, где впоследствии стал начальником технологической установки

Фото: ТАСС

«У меня к родному языку вопросов нет» &lt;br>В 1962 году Виктор Черномырдин поступил в Куйбышевский политехнический институт, который окончил по специальности инженер-технолог. В 1968 году он решил продолжить образование и поступил во Всесоюзный заочный политехнический институт, по окончании которого получил диплом инженера-экономиста. После переезда в Москву работал инструктором отдела тяжелой промышленности ЦК КПСС, защитил диссертацию &lt;br>На фото: Виктор Черномырдин и Алексей Косыгин (в центре) на Оренбургском газзаводе, 1975 год

«У меня к родному языку вопросов нет»
В 1962 году Виктор Черномырдин поступил в Куйбышевский политехнический институт, который окончил по специальности инженер-технолог. В 1968 году он решил продолжить образование и поступил во Всесоюзный заочный политехнический институт, по окончании которого получил диплом инженера-экономиста. После переезда в Москву работал инструктором отдела тяжелой промышленности ЦК КПСС, защитил диссертацию
На фото: Виктор Черномырдин и Алексей Косыгин (в центре) на Оренбургском газзаводе, 1975 год

Фото: Wikimedia

«Вы посмотрите — все имеем, а жить не можем. Ну не можем жить! Никак все нас тянет на эксперименты. Все нам что-то надо туда, достать там, где-то, когда-то, устроить кому-то. Почему не себе?! Почему не своему поколению?! Почему этот, как говорится, зародился тот же коммунизм, бродил по Европе, призрак, вернее. Бродил-бродил, у них нигде не зацепился! А у нас — пожалуйста! И вот — уже сколько лет под экспериментом» &lt;br>В 1982 году Виктор Черномырдин был назначен на пост заместителя министра газовой промышленности СССР, а уже спустя три года стал главой ведомства

«Вы посмотрите — все имеем, а жить не можем. Ну не можем жить! Никак все нас тянет на эксперименты. Все нам что-то надо туда, достать там, где-то, когда-то, устроить кому-то. Почему не себе?! Почему не своему поколению?! Почему этот, как говорится, зародился тот же коммунизм, бродил по Европе, призрак, вернее. Бродил-бродил, у них нигде не зацепился! А у нас — пожалуйста! И вот — уже сколько лет под экспериментом»
В 1982 году Виктор Черномырдин был назначен на пост заместителя министра газовой промышленности СССР, а уже спустя три года стал главой ведомства

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

«Я с молодых лет... всегда работал первым лицом» &lt;br>Виктор Черномырдин стал основателем «Газпрома», заняв кресло председателя правления государственного газового концерна в 1989 году. 30 мая 1992 года он покинул эту должность и был назначен заместителем председателя правительства России по топливно-энергетическому комплексу

«Я с молодых лет... всегда работал первым лицом»
Виктор Черномырдин стал основателем «Газпрома», заняв кресло председателя правления государственного газового концерна в 1989 году. 30 мая 1992 года он покинул эту должность и был назначен заместителем председателя правительства России по топливно-энергетическому комплексу

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Есть еще время сохранить лицо. Потом придется сохранять другие части тела» &lt;br>В начале 1980-х годов Черномырдин познакомился с Борисом Ельциным, который в то время занимал пост первого секретаря Свердловского обкома КПСС. В декабре 1992 года тот, после отставки Гайдара, предложил кандидатуру Черномырдина на должность председателя правительства России

«Есть еще время сохранить лицо. Потом придется сохранять другие части тела»
В начале 1980-х годов Черномырдин познакомился с Борисом Ельциным, который в то время занимал пост первого секретаря Свердловского обкома КПСС. В декабре 1992 года тот, после отставки Гайдара, предложил кандидатуру Черномырдина на должность председателя правительства России

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Здесь вам не тут!» &lt;br>В мае 1995 года общественно-политическое движение «Наш дом – Россия», в котором председательствовал Черномырдин, набрало 10,1 % на выборах в Госдуму, что позволило ему сформировать свою парламентскую фракцию. Пост председателя Черномырдину также удалось сохранить после победы Ельцина на президентских выборах 1996 года

«Здесь вам не тут!»
В мае 1995 года общественно-политическое движение «Наш дом – Россия», в котором председательствовал Черномырдин, набрало 10,1 % на выборах в Госдуму, что позволило ему сформировать свою парламентскую фракцию. Пост председателя Черномырдину также удалось сохранить после победы Ельцина на президентских выборах 1996 года

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Когда моя… наша страна в таком состоянии, я буду все делать, я буду все говорить! Когда я знаю, что это поможет, я не буду держать за спиной!» &lt;br>В июне 1995 года страну потряс захват заложников в больнице Буденновска. Виктор Черномырдин провел переговоры с главарем террористов Шамилем Басаевым. В результате большинство из двух тысяч заложников удалось освободить. Несмотря на то, что в итоге погибли 180 человек, рейтинг Черномырдина и доверие к нему резко возросли, кроме того, ему было присвоено звание почетного гражданина города Буденновска

«Когда моя… наша страна в таком состоянии, я буду все делать, я буду все говорить! Когда я знаю, что это поможет, я не буду держать за спиной!»
В июне 1995 года страну потряс захват заложников в больнице Буденновска. Виктор Черномырдин провел переговоры с главарем террористов Шамилем Басаевым. В результате большинство из двух тысяч заложников удалось освободить. Несмотря на то, что в итоге погибли 180 человек, рейтинг Черномырдина и доверие к нему резко возросли, кроме того, ему было присвоено звание почетного гражданина города Буденновска

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«И не надо: Черномырдин то, Черномырдин се. Черномырдин никогда и нигде, а всегда и везде. И всем. И когда надо было, пять лет бессменно, между прочим, а не то что те» &lt;br> C июля 1996-го по март 1998 года Виктор Черномырдин совмещал должность председателя правительства с обязанностями заместителя председателя Совета обороны РФ. В сентябре 1996 года, когда состояние Ельцина ухудшилось и ему предстояла операция на сердце, Черномырдин специальным указом был назначен исполняющим обязанности президента. В соответствии с указом, срок полномочий определялся сутками с 5 по 6 ноября 1996 года. Спустя два года, 23 марта 1998 года правительство было отправлено в отставку, и обязанности председателя были возложены на Сергея Кириенко

«И не надо: Черномырдин то, Черномырдин се. Черномырдин никогда и нигде, а всегда и везде. И всем. И когда надо было, пять лет бессменно, между прочим, а не то что те»
C июля 1996-го по март 1998 года Виктор Черномырдин совмещал должность председателя правительства с обязанностями заместителя председателя Совета обороны РФ. В сентябре 1996 года, когда состояние Ельцина ухудшилось и ему предстояла операция на сердце, Черномырдин специальным указом был назначен исполняющим обязанности президента. В соответствии с указом, срок полномочий определялся сутками с 5 по 6 ноября 1996 года. Спустя два года, 23 марта 1998 года правительство было отправлено в отставку, и обязанности председателя были возложены на Сергея Кириенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

О переговорах в Югославии: «Если не будет продвижения, меня без моего согласия уволят. Не уволят, а выгонят» &lt;br>В апреле 1999 года Виктора Черномырдина назначили специальным представителем президента России по урегулированию ситуации в Югославии. В октябре был освобожден от должности с формулировкой «в связи с выполнением возложенных на него задач». За помощь в урегулировании ситуации был номинирован на Нобелевскую премию. Спустя четыре года свой взгляд на ситуацию в Югославии Черномырдин изложил в книге «Вызов». В 2000 году он возглавил оргкомитет Всемирной кругосветной экспедиции ЮНЕСКО «Великая Северная Тропа» и принял участие в ее старте

О переговорах в Югославии: «Если не будет продвижения, меня без моего согласия уволят. Не уволят, а выгонят»
В апреле 1999 года Виктора Черномырдина назначили специальным представителем президента России по урегулированию ситуации в Югославии. В октябре был освобожден от должности с формулировкой «в связи с выполнением возложенных на него задач». За помощь в урегулировании ситуации был номинирован на Нобелевскую премию. Спустя четыре года свой взгляд на ситуацию в Югославии Черномырдин изложил в книге «Вызов». В 2000 году он возглавил оргкомитет Всемирной кругосветной экспедиции ЮНЕСКО «Великая Северная Тропа» и принял участие в ее старте

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

О вступлении Украины в НАТО: «Зачем нам куда-то вступать? Нам не надо никуда вступать! Мы обычно уж если начнем куда-то вступать, так обязательно куда-нибудь и наступим! Понимаете, Украина ставит этот вектор так перпендикулярно, что никому ничего не понятно» &lt;br>С 2001 года в течение восьми лет (что противоречило негласному правилу регулярной ротации глав дипломатических представительств за рубежом) Виктор Черномырдин был послом РФ на Украине. В 2001 году он был награжден орденом «Казацкой славы» первой степени и удостоен звания генерала казачества. В 2009 году министерство иностранных дел Украины, недовольное комментариями и высказываниями Черномырдина об Украине и ее руководстве, заявило, что может объявить российского посла персоной нон грата. Украинское правительство отрицало причастность к заявлению, а министр Огрызко, объявивший об этом, был отправлен в отставку

О вступлении Украины в НАТО: «Зачем нам куда-то вступать? Нам не надо никуда вступать! Мы обычно уж если начнем куда-то вступать, так обязательно куда-нибудь и наступим! Понимаете, Украина ставит этот вектор так перпендикулярно, что никому ничего не понятно»
С 2001 года в течение восьми лет (что противоречило негласному правилу регулярной ротации глав дипломатических представительств за рубежом) Виктор Черномырдин был послом РФ на Украине. В 2001 году он был награжден орденом «Казацкой славы» первой степени и удостоен звания генерала казачества. В 2009 году министерство иностранных дел Украины, недовольное комментариями и высказываниями Черномырдина об Украине и ее руководстве, заявило, что может объявить российского посла персоной нон грата. Украинское правительство отрицало причастность к заявлению, а министр Огрызко, объявивший об этом, был отправлен в отставку

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Обвиняют в чем? В коррупции? Кого? Меня? Кто? США? Чего они там вдруг проснулись?» &lt;br>В 2000 году имя Виктора Черномырдина звучало сразу в нескольких скандалах. Сначала Джордж Буш во время дебатов с Альбертом Гором обвинил господина Черномырдина в краже денег, поступивших в Россию. Потом The New York Times написала о протоколе, подписанном сопредседателями комиссии Гор—Черномырдин, увязавшим отказ России от продажи оружия Ирану с согласием США увеличить число американских спутников, выводимых на орбиту российскими ракетами. Виктор Черномырдин в ответ заявил, что никаких денег не расхищал и намерен подать одновременно в российский и американский суды иски о защите чести и достоинства

«Обвиняют в чем? В коррупции? Кого? Меня? Кто? США? Чего они там вдруг проснулись?»
В 2000 году имя Виктора Черномырдина звучало сразу в нескольких скандалах. Сначала Джордж Буш во время дебатов с Альбертом Гором обвинил господина Черномырдина в краже денег, поступивших в Россию. Потом The New York Times написала о протоколе, подписанном сопредседателями комиссии Гор—Черномырдин, увязавшим отказ России от продажи оружия Ирану с согласием США увеличить число американских спутников, выводимых на орбиту российскими ракетами. Виктор Черномырдин в ответ заявил, что никаких денег не расхищал и намерен подать одновременно в российский и американский суды иски о защите чести и достоинства

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Любимый отдых — охота. Всегда есть возможность походить, погулять, затаиться, ждать» &lt;br>Хобби Виктора Черномырдина однажды привело к скандалу. В 1997 году во время рождественской недели Черномырдин, охотясь на медведя, убил двух медвежат, на что негативно отреагировала общественность

«Любимый отдых — охота. Всегда есть возможность походить, погулять, затаиться, ждать»
Хобби Виктора Черномырдина однажды привело к скандалу. В 1997 году во время рождественской недели Черномырдин, охотясь на медведя, убил двух медвежат, на что негативно отреагировала общественность

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Сказано — сделано. Не понял — переспроси. Не понял с первого раза — переспроси еще раз. Но выполняй. Не можешь — доложи, почему не выполняешь, по какой причине. Другого от вас ничего не требуется» &lt;br>В июне 2009 года Черномырдин был назначен на пост советника президента Дмитрия Медведева. Одновременно на него были возложены обязанности специального представителя президента РФ по вопросам экономического сотрудничества с государствами—участниками СНГ

«Сказано — сделано. Не понял — переспроси. Не понял с первого раза — переспроси еще раз. Но выполняй. Не можешь — доложи, почему не выполняешь, по какой причине. Другого от вас ничего не требуется»
В июне 2009 года Черномырдин был назначен на пост советника президента Дмитрия Медведева. Одновременно на него были возложены обязанности специального представителя президента РФ по вопросам экономического сотрудничества с государствами—участниками СНГ

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

«Нельзя думать и не надо даже думать о том, что настанет время, когда будет легче» &lt;br>В марте 2010 году умерла супруга Виктора Черномырдина Валентина, брак с которой продлился 49 лет. По свидетельствам друзей, смерть жены сильно повлияла на здоровье Черномырдина

«Нельзя думать и не надо даже думать о том, что настанет время, когда будет легче»
В марте 2010 году умерла супруга Виктора Черномырдина Валентина, брак с которой продлился 49 лет. По свидетельствам друзей, смерть жены сильно повлияла на здоровье Черномырдина

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

«Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа» &lt;br>Виктор Черномырдин умер 3 ноября 2010 года в Москве. Ему было 72 года. Причиной смерти стал инфаркт миокарда, произошедший на фоне тяжелого онкологического заболевания и острой почечной недостаточности

«Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа»
Виктор Черномырдин умер 3 ноября 2010 года в Москве. Ему было 72 года. Причиной смерти стал инфаркт миокарда, произошедший на фоне тяжелого онкологического заболевания и острой почечной недостаточности

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

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«В харизме надо родиться»
Виктор Черномырдин родился 9 апреля 1938 года в селе Черный Отрог (ныне Саракташского района Оренбургской области). Он был младшим сыном, кроме него в семье росли еще четыре ребенка. В 19 лет Черномырдин окончил техническое училище и начал работать слесарем на Орском нефтеперерабатывающем заводе имени Чкалова, где впоследствии стал начальником технологической установки

Фото: ТАСС

«У меня к родному языку вопросов нет»
В 1962 году Виктор Черномырдин поступил в Куйбышевский политехнический институт, который окончил по специальности инженер-технолог. В 1968 году он решил продолжить образование и поступил во Всесоюзный заочный политехнический институт, по окончании которого получил диплом инженера-экономиста. После переезда в Москву работал инструктором отдела тяжелой промышленности ЦК КПСС, защитил диссертацию
На фото: Виктор Черномырдин и Алексей Косыгин (в центре) на Оренбургском газзаводе, 1975 год

Фото: Wikimedia

«Вы посмотрите — все имеем, а жить не можем. Ну не можем жить! Никак все нас тянет на эксперименты. Все нам что-то надо туда, достать там, где-то, когда-то, устроить кому-то. Почему не себе?! Почему не своему поколению?! Почему этот, как говорится, зародился тот же коммунизм, бродил по Европе, призрак, вернее. Бродил-бродил, у них нигде не зацепился! А у нас — пожалуйста! И вот — уже сколько лет под экспериментом»
В 1982 году Виктор Черномырдин был назначен на пост заместителя министра газовой промышленности СССР, а уже спустя три года стал главой ведомства

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

«Я с молодых лет... всегда работал первым лицом»
Виктор Черномырдин стал основателем «Газпрома», заняв кресло председателя правления государственного газового концерна в 1989 году. 30 мая 1992 года он покинул эту должность и был назначен заместителем председателя правительства России по топливно-энергетическому комплексу

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Есть еще время сохранить лицо. Потом придется сохранять другие части тела»
В начале 1980-х годов Черномырдин познакомился с Борисом Ельциным, который в то время занимал пост первого секретаря Свердловского обкома КПСС. В декабре 1992 года тот, после отставки Гайдара, предложил кандидатуру Черномырдина на должность председателя правительства России

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Здесь вам не тут!»
В мае 1995 года общественно-политическое движение «Наш дом – Россия», в котором председательствовал Черномырдин, набрало 10,1 % на выборах в Госдуму, что позволило ему сформировать свою парламентскую фракцию. Пост председателя Черномырдину также удалось сохранить после победы Ельцина на президентских выборах 1996 года

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Когда моя… наша страна в таком состоянии, я буду все делать, я буду все говорить! Когда я знаю, что это поможет, я не буду держать за спиной!»
В июне 1995 года страну потряс захват заложников в больнице Буденновска. Виктор Черномырдин провел переговоры с главарем террористов Шамилем Басаевым. В результате большинство из двух тысяч заложников удалось освободить. Несмотря на то, что в итоге погибли 180 человек, рейтинг Черномырдина и доверие к нему резко возросли, кроме того, ему было присвоено звание почетного гражданина города Буденновска

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«И не надо: Черномырдин то, Черномырдин се. Черномырдин никогда и нигде, а всегда и везде. И всем. И когда надо было, пять лет бессменно, между прочим, а не то что те»
C июля 1996-го по март 1998 года Виктор Черномырдин совмещал должность председателя правительства с обязанностями заместителя председателя Совета обороны РФ. В сентябре 1996 года, когда состояние Ельцина ухудшилось и ему предстояла операция на сердце, Черномырдин специальным указом был назначен исполняющим обязанности президента. В соответствии с указом, срок полномочий определялся сутками с 5 по 6 ноября 1996 года. Спустя два года, 23 марта 1998 года правительство было отправлено в отставку, и обязанности председателя были возложены на Сергея Кириенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

О переговорах в Югославии: «Если не будет продвижения, меня без моего согласия уволят. Не уволят, а выгонят»
В апреле 1999 года Виктора Черномырдина назначили специальным представителем президента России по урегулированию ситуации в Югославии. В октябре был освобожден от должности с формулировкой «в связи с выполнением возложенных на него задач». За помощь в урегулировании ситуации был номинирован на Нобелевскую премию. Спустя четыре года свой взгляд на ситуацию в Югославии Черномырдин изложил в книге «Вызов». В 2000 году он возглавил оргкомитет Всемирной кругосветной экспедиции ЮНЕСКО «Великая Северная Тропа» и принял участие в ее старте

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

О вступлении Украины в НАТО: «Зачем нам куда-то вступать? Нам не надо никуда вступать! Мы обычно уж если начнем куда-то вступать, так обязательно куда-нибудь и наступим! Понимаете, Украина ставит этот вектор так перпендикулярно, что никому ничего не понятно»
С 2001 года в течение восьми лет (что противоречило негласному правилу регулярной ротации глав дипломатических представительств за рубежом) Виктор Черномырдин был послом РФ на Украине. В 2001 году он был награжден орденом «Казацкой славы» первой степени и удостоен звания генерала казачества. В 2009 году министерство иностранных дел Украины, недовольное комментариями и высказываниями Черномырдина об Украине и ее руководстве, заявило, что может объявить российского посла персоной нон грата. Украинское правительство отрицало причастность к заявлению, а министр Огрызко, объявивший об этом, был отправлен в отставку

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Обвиняют в чем? В коррупции? Кого? Меня? Кто? США? Чего они там вдруг проснулись?»
В 2000 году имя Виктора Черномырдина звучало сразу в нескольких скандалах. Сначала Джордж Буш во время дебатов с Альбертом Гором обвинил господина Черномырдина в краже денег, поступивших в Россию. Потом The New York Times написала о протоколе, подписанном сопредседателями комиссии Гор—Черномырдин, увязавшим отказ России от продажи оружия Ирану с согласием США увеличить число американских спутников, выводимых на орбиту российскими ракетами. Виктор Черномырдин в ответ заявил, что никаких денег не расхищал и намерен подать одновременно в российский и американский суды иски о защите чести и достоинства

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Любимый отдых — охота. Всегда есть возможность походить, погулять, затаиться, ждать»
Хобби Виктора Черномырдина однажды привело к скандалу. В 1997 году во время рождественской недели Черномырдин, охотясь на медведя, убил двух медвежат, на что негативно отреагировала общественность

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Сказано — сделано. Не понял — переспроси. Не понял с первого раза — переспроси еще раз. Но выполняй. Не можешь — доложи, почему не выполняешь, по какой причине. Другого от вас ничего не требуется»
В июне 2009 года Черномырдин был назначен на пост советника президента Дмитрия Медведева. Одновременно на него были возложены обязанности специального представителя президента РФ по вопросам экономического сотрудничества с государствами—участниками СНГ

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

«Нельзя думать и не надо даже думать о том, что настанет время, когда будет легче»
В марте 2010 году умерла супруга Виктора Черномырдина Валентина, брак с которой продлился 49 лет. По свидетельствам друзей, смерть жены сильно повлияла на здоровье Черномырдина

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

«Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа»
Виктор Черномырдин умер 3 ноября 2010 года в Москве. Ему было 72 года. Причиной смерти стал инфаркт миокарда, произошедший на фоне тяжелого онкологического заболевания и острой почечной недостаточности

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

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