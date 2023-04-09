Самолету на Ямале присвоили имя Виктора Черномырдина

В Надыме (ЯНАО) совершил посадку самолет авиакомпании «Ямал», которому присвоили имя бывшего председателя правления «Газпрома» Виктора Черномырдина в честь его 85-летия. Об этом сообщили в администрации Надымского района.

Судно Sukhoi Superjet 100 совершило первый рейс по маршруту Тюмень — Надым. На борту находились ветераны гражданской авиации Владимир Чмыхун и Николай Малышенко.

В марте президент России Владимир Путин присвоил имя Виктора Черномырдина аэропорту города Надым.

Виктор Черномырдин занимал должность министра газовой промышленности СССР с 1985 по 1989 года, в 1989–1992 годах он был председателем правления «Газпрома». Господин Черномырдин также был премьером России с 1992 по 1998 год и послом России на Украине с 2001 по 2009 год. Умер Виктор Черномырдин в 2010 году в Москве.

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