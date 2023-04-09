В Петербурге умер актер Молодежного театра на Фонтанке

В Петербурге в возрасте 59 лет скончался актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Кимович. Об этом 9 марта рассказали на странице в социальных сетях организации.

Как сообщили в театре, за 12 лет работы с ними он сыграл 12 ролей в спектаклях «Севильский цирюльник», «Время для посещений», «Школа налогоплательщиков», «АБАНАМАТ!», «Жаворонок», «Последнее китайское предупреждение», «Четыре танго о любви», «Наш городок», «Жозефина и Наполеон», «В день свадьбы», «Кабала святош/Мольер».

«Образы, созданные Волковым, всегда были неотъемлемой частью режиссерского замысла: они вносили живое дыхание в придуманные драматургами истории и делали героев узнаваемыми, реальными, запоминающимися. Наделяя персонажей жизнью, Вадим Кимович отдавал сцене всего себя»,— добавили в пресс-службе.

Сегодня, 9 апреля, в Санкт-Петербурге также скончалась актриса дубляжа Елена Шульман. Ее сбил троллейбус на остановке общественного транспорта.

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