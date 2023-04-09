В Петербурге в результате ДТП погибла актриса Елена Шульман

Актриса дубляжа Елена Шульман погибла в больнице в результате аварии на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге. Ее сбил троллейбус на остановке общественного транспорта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП случилось 7 апреля, после этого 53-летнюю актрису госпитализировали с места происшествия в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с тяжелыми травмами. В Комитете по транспорту подтвердили наезд на пешехода.

10 апреля Елене Шульман исполнилось бы 54 года. Актриса озвучила Мэри Джейн из «Человека-паука», рыбку Дори из «В поисках Немо», Кузю и Бабу Капу из «Лунтика» Настасью в «Трех богатырях», ее голосом в русском дубляже говорят актрисы Кэтрин Зета-Джонс, Моника Беллуччи, Дрю Бэрримор и Линдси Лохан. Она дублировала более 600 фильмов и озвучила 56 кинокартин.

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