В администрации Краснодара объяснили вырубку 1307 деревьев в Изумрудном сквере

Власти Краснодара ответили на заявление по поводу вырубки деревьев в сквере «Изумрудном» в Молодежном микрорайоне. Сообщение о том, что в зеленой зоне «пилят все деревья без разбора», появилось в городских пабликах. По словам местных жителей, возраст деревьев 10-15 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

«В рамках заключенного контракта по благоустройству Изумрудного сквера подрядная организация выполняет работы по вырубке аварийных и попадающих на территорию благоустройства деревьев, а также выкорчевывают их пни», – рассказали в специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК.

В начале апреля выдан порубочный билет, предусматривающий санитарную вырубку 882 аварийных деревьев и вырубку 425 деревьев, расположенных в границах сооружений и объектов благоустройства. Власти подчеркивают, что это необходимая мера для реализации проекта благоустройства данной территории.

Проект благоустройства сквера площадью 44,5 тыс. кв. м уже прошел госэкспертизу. Согласно документу, зеленую зону создадут на земельном участке, ограниченном улицами 9-й Тихой, 5-й Дорожной и Ейским шоссе. На всем участке будет проводиться вырубка сухих, аварийных деревьев с корчевкой пней. Там высадят новые хвойные и лиственные деревья, кустарники, многолетние растения, а также уложат рулонный газон. В сквере сделают систему автополива и установят сети освещения и видеокамеры.

Кроме того, в сквере проложат сеть тротуаров, установят детские игровые и спортивные площадки, а по его периметру сделают велодорожку. Ширина центральной аллеи составит 8 м. В центре новой общественной территории планируется сделать площадь для проведения мероприятий. Также с двух сторон сквера сделают парковку на 80 мест.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram