В Краснодаре в апреле начнут благоустраивать Изумрудный сквер

В апреле начнется благоустройство Изумрудного сквера в Краснодаре. Как сообщает пресс-служба администрации города, в первую неделю месяца планируется заключить муниципальный контракт на выполнение работ.

«После заключения контракта с подрядчиком мы встретимся на месте с жителями, общественниками и озеленителями, чтобы обсудить предстоящие работы в этой части»,— отметил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.

Проект благоустройства сквера площадью 44,5 тыс. кв. м уже прошел госэкспертизу. Согласно документу, зеленую зону создадут на земельном участке, ограниченном улицами 9-й Тихой, 5-й Дорожной и Ейским Шоссе. На всем участке будет проводиться вырубка сухих, аварийных деревьев с корчевкой пней. Там высадят новые хвойные и лиственные деревья, кустарники, многолетние растения, а также уложат рулонный газон. В сквере сделают систему автополива и установят сети освещения и видеокамеры.

Кроме того, в сквере проложат сеть тротуаров, установят детские игровые и спортивные площадки, а по его периметру сделают велодорожку. Ширина центральной аллеи составит 8 м. В центре новой общественной территории планируется сделать площадь для проведения мероприятий. Также с двух сторон сквера сделают парковку на 80 мест.

На благоустройство территории из краевого бюджета по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева выделили 217,4 млн руб. Название «Изумрудный» выбрали жители Молодежного микрорайона Краснодара. Официально его наименовали так 24 февраля 2022 года по решению гордумы Краснодара.

Начать благоустройство территории планировали в 2022 году. Но из-за необходимости корректировки сметы в сложившейся экономической ситуации работы перенесли на 2023 год.

Татьяна Ручкина

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