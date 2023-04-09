FT: ByteDance получила рекордную годовую прибыль

Прибыль китайской компании ByteDance по итогам 2022 года составила $25 млрд, что на 79% больше, чем годом ранее, и является рекордом для ByteDance. По этому показателю ByteDance впервые опередила других китайских технологических гигантов — Tencent и Alibaba, базовая прибыль которых в 2022 году составила $23,9 млрд и $22,5 млрд соответственно. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в инвестиционных кругах. Будучи частной компанией, ByteDance не публикует финансовую отчетность.

По данным источников FT, продажи ByteDance по итогам года составили почти $85 млрд, что на 30% больше, чем годом ранее. Продажи международных подразделений ByteDance, включая TikTok, выросли в 2022 году более чем в два раза и составили около $15 млрд. Отмечается, что финансовые показатели ByteDance растут, несмотря на давление со стороны регуляторов западных стран и введение ограничений в отношении TikTok. По мнению властей некоторых западных стран, приложение TikTok может нести угрозу для их национальной безопасности, в частности передавать данные пользователей правительству Китая. В китайской компании все эти обвинения отрицают.

США настаивают на продаже или запрете TikTok, что может негативно сказаться на прибыли ByteDance в будущем. «TikTok не обеспечивает настолько значимую долю выручки ByteDance, как это кажется людям,— отметил в беседе с FT один из источников.— Однако запрет TikTok станет ударом по потенциалу, учитывая его темпы роста».

Алена Миклашевская