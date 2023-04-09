Исраэль Адесанья нокаутировал Алекса Перейру и вернул титул чемпиона UFC в среднем весе

Бразильский боец ММА Алекс Перейра досрочно проиграл Исраэлю Адесанье из Новой Зеландии и не смог защитить титул чемпиона UFC в средней весовой категории. Во втором раунде Адесанья нокаутировал своего соперника.

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Прежде спортсмены дважды бились по правилам кикбоксинга, победу по очкам и нокаутам одерживал Алекс Перейра. Теперь Адесанья вернул себе титул чемпиона UFC, которого он лишился по итогу поединка с Перейрой в ноябре 2022 года в турнире UFC 281.

33-летний Исраэль Адесанья одержал 24-ю победу в 26 поединках в смешанных единоборствах. 35-летний Алекс Перейра одержал семь побед и два поражения.

Турнир по смешанным единоборствам UFC 287 в Майами посетил бывший президент США Дональд Трамп. Он сидел рядом с Майком Тайсоном и президентом UFC Даной Уайтом.

Лусине Баласян