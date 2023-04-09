Оперштаб: за сутки коронавирусом заболели 170 жителей Кубани

За истекшие сутки на Кубани коронавирус подтвердился у 170 человек, один заболевший умер, следует из сводки регионального оперштаба. Большинство заболевших (109) – женщины. Кроме того, заразились 25 детей.

На первом месте по заболеваемости находится Краснодар, где выявили 62 случая. Далее идет Сочи – 17. Замыкают тройку Армавир, Белореченский и Каневской районы, где зарегистрировано по семь заболевших.

В Горячем Ключе – шесть новых пациентов, в Новороссийске, Ейском, Крымском и Тимашевском районах – по пять. В Кущевском, Лабинском, Приморско-Ахтарском, Северском, Тихорецком районах – по четыре. В Староминском и Темрюкском районах – по три. В Абинском, Белоглинском, Красноармейском, Мостовском, Новопокровском, Тбилисском районах – по два. По одному положительному тесту получено в Анапе, Геленджике, Выселковском, Кореновском, Курганинском, Туапсинском районах.

Всего с начала пандемии подтвердили 359114 случаев COVID-19, выздоровели – 346591 человек, умерли – 11178. В стационарах проходят лечение 248 пациентов.

Наталья Решетняк

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