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Коммерсантъ FM
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Автор самого быстрого нокаута UFC Масвидаль завершил карьеру после проигрыша Бернсу

Американский боец Хорхе Масвидаль проиграл Гилберту Бернсу из Бразилии на турнире UFC 287. Бой завершился единогласным решением судей. После поединка американец бросил перчатки в зал и объявил о завершении карьеры — это стало его четвертым поражением подряд.

«Извините, не получилось. Сегодня мой последний бой, я больше не буду драться»,— сказал Масвидаль после боя (цитата по «РИА Новости»).

На счету 38-летнего Масвидаля 35 побед и 17 поражений. Он дважды бился за титул чемпиона UFC в полусреднем весе, но оба раза проигрывал американцу Камару Усману. Автор самого быстрого нокаута в истории UFC, Хорхе Масвидаль в 2019 году нокаутировал соотечественника Бена Аскрена через 5 секунд после начала боя.

На счету 36-летнего Гилберта Бернса теперь 22 победы и 5 поражений.

Леонид Уварчев

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