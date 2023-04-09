ФРГ закупит средства подавления беспилотников из-за дронов над местами обучения украинцев

Бундесвер намерен закупить дополнительное оборудование для защиты от беспилотников, сообщили источники Tagesspiegel. По информации газеты, это связано с увеличением случаев полетов неизвестных дронов над немецкими казармами, в том числе в местах, где украинские военные проходят обучение работе с оружием НАТО.

Представитель Бундесвера отказался подтвердить или опровергнуть информацию. Он отметил, что ведомство не комментирует инциденты, связанные с безопасностью.

Немецкие войска сейчас используют для защиты от беспилотников оборудование HP-47. По данным Der Spiegel, Бундесвер стал закупать средства подавления дронов после того, как летом 2022 года были замечены подозрительные беспилотники. Сейчас процесс закупки активизировался, но средств защиты все еще недостаточно.

Германия потратила €2,2 млрд на поставки оружия Украине и на замену систем вооружения, переданных Киеву со складов Бундесвера. 27 марта ФРГ сообщила об отправке Киеву 18 танков Leopard 2A6. Берлин в середине марта завершил обучение первых групп военных украинской армии по использованию танков немецкого производства.

Леонид Уварчев