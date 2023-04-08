Суд Петербурга арестовал обвиняемого по делу об оскорблении чувств верующих

Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения обвиняемому в оскорблении чувств верующих в ходе дорожного конфликта. Он проведет под арестом почти два месяца, сообщили 8 апреля в объединенной пресс-службе судов.

По версии следствия, 43-летний водитель Hyundai Solaris резко высказался о христианах и русских, напал на инспекторов ДПС и попытался сбежать из региона. Это произошло вечером 28 марта в Приморском районе города.

Как отметили в суде, водитель автомобиля Интигам Алиев заключен под стражу по ходатайству следствия. Его также обвиняют в насилии в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Обвиняемый проведет в заключении один месяц и 24 дня — до 27 мая 2023 года.

29 марта сотрудники полиции обнаружили автомобиль Алиева при патрулировании района, однако мужчина во время проверки документов оказал сопротивление полицейским и скрылся с места. Позже, 5 апреля, его задержали на железнодорожной станции в Ленобласти.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте