В Ленобласти задержали водителя Hyundai, оскорбившего христиан

Сотрудники полиции задержали на железнодорожной станции в Ленобласти подозреваемого в экстремизме и нападении на полицейских. Водитель Hyundai Solaris в ходе дорожного конфликта резко высказался о христианах и русских, напал на инспекторов ДПС и попытался сбежать из региона, сообщили в пресс-службе главка.

Мужчина, 43-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, был задержан вечером 4 апреля на платформе «Невская Дубровка», спустя неделю после заявления горожанина. Внимание он к себе привлек после высказываний в ходе дорожного конфликта, которое заснял видеорегистратор. Это произошло вечером 28 марта в Приморском районе города.

Днем позднее сотрудники полиции при патрулировании района обнаружили Solaris подозреваемого. Однако мужчина при проверке документов оказал сопротивление полицейским и скрылся, бросив автомобиль.

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