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Коммерсантъ FM
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Посольству РФ неизвестно о пострадавших в результате теракта в Тель-Авиве россиянах

Посольство России в Израиле не обладает информацией о россиянах, пострадавших вчера, 7 апреля, в результате теракта в Тель-Авиве . Подобной информации пока не поступало, сообщили ТАСС в посольстве.

«Консульский отдел посольства продолжает следить за ситуацией»,— добавили в посольстве.

Вчера, 7 апреля, в Тель-Авиве террорист совершил в двух местах на набережной наезд на гуляющих, затем выбрался из машины с самодельным оружием и попытался застрелить прибывших на место полицейских. В результате погиб один человек, шестеро пострадали. По информации СМИ, погибший был туристом из Италии.

Лусине Баласян

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