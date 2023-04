Инвесторы через суд пытаются обязать три банка конвертировать депозитарные расписки

Не меньше 10 инвесторов подали в Арбитражный суд Москвы иски из-за отказа Ситибанка, Газпромбанка и Райффайзенбанка провести принудительную конвертацию депозитарных расписок на ценные бумаги российских эмитентов. Банки отказывали в процедуре по формальным претензиям к оформлению документов.

В России летом 2022 года был принят закон, который предусмотрел автоматическую конвертацию депозитарных расписок на локальные акции, если права на бумаги учитываются в российских депозитариях. По заявлению держателей проводится принудительная конвертация, если бумаги учтены в иностранной инфраструктуре. Российские депозитарии могли отказать в двух случаях: при наличии сомнений в достоверности сведений в заявлении или при получении заявок на большее количество бумаг, чем учтено на счете. В этих случаях инвесторы должны обращаться в суд.

Инвесторы подали 11 исков к Ситибанку, три — к Райффайзенбанку и два к Газпромбанку, передает «Интерфакс». Так, Daher Capital Ltd. с Каймановых островов требует обязать Ситибанк конвертировать 99,36 тыс. расписок «Фосагро» и 50 тыс. расписок ЛУКОЙЛа. Western Gate Group Ltd. из ОАЭ требует конвертации расписок ЛУКОЙЛа и «Магнита», а также перевести учет акций Сбербанка. Serendipity Fund Ltd. с Британских Виргинских островов пытается через суд провести конвертацию 8 тыс. расписок ЛУКОЙЛа, истец Илдар Губаев добивается отмены решений о невозможности принятия к исполнению заявления о принудительной конвертации 17,967 тыс. расписок ЛУКОЙЛа, а также о принудительном переводе учета прав на 211,87 тыс. акций «Роснефти».

Представитель ряда заявителей, подавших иски к Ситибанку, сообщил «Интерфаксу», что истцами, как правило, выступают инвестиционные фонды с крупными активами. По его словам, отказ в конвертации связан с формальными претензиями к оформлению заявок и документов, из-за чего, как утверждает банк, не удалось идентифицировать клиента. Так, банк ссылается на неправильный перевод, опечатки в нем, подпись только в одной графе заявления, несовпадение подписей в заявлении и паспорте представителя.

Собеседники «Ъ» в крупных брокерских компаниях в декабре 2022 года рассказывали, что инвесторы стали активно интересоваться и покупать депозитарные расписки зарегистрированных за рубежом компаний, ведущих бизнес в РФ, под идею их перерегистрации в российской или дружественной юрисдикции. Дисконт по таким бумагам составляет 70–80% по отношению к цене на российском рынке. Однако сроки возможной конвертации предсказать сложно.

Леонид Уварчев