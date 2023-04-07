Проект расширения мощностей завода «Архбум» под Воронежем подорожал до 7,3 млрд рублей

Стоимость проекта второго завода АО «Архбум» в промпарке «Масловский» под Воронежем может превысить 7,3 млрд руб. (в конце 2021 года инвестиции оценивались в 5,5 млрд руб.). Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Александра Гусева с генеральным директором компании Ириной Шерстневой. Она презентовала главе региона проект строительства производства гофрокартона и гофротары мощностью 240 млн кв. м в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сегодня «Архбум» уже выпускает в «Масловском» гофроупаковку и ее комплектующие для широкого спектра отраслей пищевой и непищевой промышленности. Мощностью действующего предприятия составляет 188 млн кв м в год. Новое предприятие, по словам госпожи Шерстневой, планируется возвести в два этапа: до лета 2024 года компания собирается ввести в эксплуатацию склад сырья, производственный корпус, запустить четыре линии переработки и создать транспортную систему; до декабря 2025 года должно быть подключены линии ротационной высечки с периферией. Для предполагаемого строительства выделен участок площадью 16 га, к которому подведены «все необходимые инженерные коммуникации под требуемые мощности проекта».

В декабре 2021 года межведомственная комиссия по размещению производительных сил на территории Воронежской области одобрила размещение нового производства «Архбума» в «Масловском». Однако тогда его расчетная мощность составляла 200 млн кв. м гофрокартона в год, а пуск предприятия планировался до конца 2023 года.

Первую очередь завода гофрокартона в «Масловском» в 2019 году вводила компания «Европак». У нее актив приобрела австрийско-немецкая группа Pulp Mill Holding примерно за 4 млрд руб. В феврале прошло года стало известно, что у АО «Архбум» сменился конечный иностранный собственник. Структура Архангельского целлюлозно-бумажного комбината, воронежский филиал которой отвечал за производство в регионе, вышли из состава контроля группы Pulp Mill Holding. А их единственным акционером остался австрийский частный фонд Zinner Privatstiftung.

Владимир Зоркий